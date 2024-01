Cina: Evergrande, arrestato capo della divisione veicoli elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Liu Yongzhuo, direttore esecutivo e presidente della divisione dei veicoli elettrici del colosso immobiliare cinese Evergrande, è stato arrestato. È quanto si apprende da una nota diramata dal China Evergrande New Energy Vehicle Group, che non fornisce dettagli sulle accuse a carico del dirigente. La negoziazione delle azioni della società è stata ripristinata intorno alle 13 (le 6 in Italia) dopo essere stata sospesa nella seduta mattutina. (Cip)