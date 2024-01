Cina: corruzione, arrestato ex vice direttore generale China National Petroleum Corporation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Xu Wenrong, ex vice direttore generale del colosso statale China National Petroleum Corporation (Cnpc), è stato arrestato per sospetta corruzione. Lo riferisce una nota della Procura suprema del popolo, diramata dopo la conclusione delle indagini a carico del dirigente da parte della Commissione nazionale di vigilanza e della Commissione per l’ispezione disciplinare del Partito comunista, dal quale è stato espulso il 6 gennaio scorso. (Cip)