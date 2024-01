Norvegia: al via nuovo processo di Brevik contro lo Stato, il terrorista contesta le misure di isolamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre oggi il nuovo processo intentato da Anders Behring Breivik, il terrorista norvegese autore degli attentati del 22 luglio 2011 che causarono la morte di 77 persone, contro lo Stato per protestare contro il suo isolamento carcerario. Detenuto da solo in un'unità di massima sicurezza, Breivik ritiene che il suo isolamento, che prosegue da quasi undici anni e mezzo, violi l'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, che proibisce "punizioni o trattamenti inumani o degradanti". Il 22 luglio 2011, l'estremista, che oggi ha 44 anni, fece prima esplodere una bomba vicino alla sede del governo a Oslo, causando la morte di otto persone, poi ne uccise altre 69 persone, la maggior parte dei quali adolescenti, in un campo estivo dell'organizzazione giovanile del Partito laborista sull'isola di Utoya. Breivik è stato condannato nel 2012 al massimo della pena per l'epoca, pari a 21 anni di carcere con possibilità di proroga. Secondo il suo avvocato, il terrorista versa in una situazione di salute mentale molto grave: avrebbe, infatti, istinti suicidi e sarebbe completamente dipendente dal Prozaz, un noto antidepressivo. Per questo motivo, quindi, si è deciso di intentare questa nuova causa conto lo Stato norvegese. Per motivi di sicurezza, il nuovo processo, che durerà cinque giorni, si svolgerà nella palestra del carcere di Ringerike, una struttura detentiva che si affaccia sul lago dove è situata, peraltro, proprio l’isola di Utoya.(Sts)