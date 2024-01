Cina: trasporti, investimenti immobilizzazioni aumentati del 3 per cento da gennaio a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti in immobilizzazioni nel settore dei trasporti in Cina sono cresciuti del 3,2 per cento su anno da gennaio a novembre, attestandosi a circa 506,84 miliardi di dollari. Lo indicano i dati del ministero dei Trasporti. Nel dettaglio, gli investimenti nelle arterie stradali sono aumentati dell’1,2 per cento su base annua, arrivando a 366 miliardi di dollari. Quelli nelle vie navigabili hanno invece registrato un balzo del 23,7 per cento su anno, attestandosi a circa 26 miliardi di dollari. (Cip)