Energia: accordo tra GreenIT e Galileo per sviluppo otto progetti fotovoltaici in Italia (2)

- “Siamo entusiasti di questo accordo con Galileo, che con la sua esperienza nel settore riconosciuta a livello internazionale contribuirà allo sviluppo del portafoglio di GreenIT grazie a progetti tecnologicamente avanzati”, ha commentato Paolo Bellucci, amministratore delegato di GreenIT ed Head Renewable Business Italy di Plenitude. “L’operazione è in linea con la strategia della società e con i suoi obiettivi di sviluppare, realizzare e gestire impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia”, ha aggiunto. “Siamo molto lieti di quest’accordo lungimirante con GreenIT”, ha affermato Ingmar Wilhelm, Ad di Galileo. “La qualità del portafoglio di progetti sviluppato da Galileo troverà in GreenIT un’azienda con tutte le caratteristiche giuste per curarne al meglio la costruzione e l’esercizio. In Italia, Galileo sta sviluppando un’ulteriore pipeline di progetti rinnovabili onshore e offshore per un totale complessivo di oltre 2.000 MW nel paese. Le sinergie con partner di livello come GreenIT possono essere un forte vettore di ulteriore espansione delle nostre attività”, ha concluso. (Com)