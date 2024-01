Russia-Ucraina: arrestati due residenti della repubblica di Luhansk accusati di spionaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio federale per la sicurezza russo (Fsb) ha arrestato nella regione di Luhansk due residenti locali che raccoglievano dati sull'esercito russo. Come ha riferito l'ufficio stampa del dipartimento locale dell'Fsb, i dati raccolti sono stati inviati al Servizio di sicurezza ucraino (Sbu). "Un residente della repubblica (popolare di Luhansk), guidato da motivi personali, al fine di assistere le formazioni armate ucraine (...) ha raccolto informazioni sui luoghi di dispiegamento del personale e delle attrezzature militari della milizia popolare (russa di Luhansk) (...) che in seguito ha trasferito al Servizio di sicurezza dell'Ucraina nel corso di incontri faccia a faccia", ha affermato l'organismo. E' stato aggiunto che l'altra persona arrestata ha utilizzato Telegram per gli scopi simili. Le autorità russe hanno avviato un procedimento penale su accusa di spionaggio. (Rum)