Regno Unito: deputato conservatore Kruger, rischiamo di venire "cancellati" alle prossime elezioni

- I conservatori rischiano "la cancellazione" alle prossime elezioni nazionali dopo aver lasciato il Paese in uno stato peggiore di quello in cui lo avevano ereditato nel 2010. Lo ha dichiarato il deputato conservatore e fondatore del sempre più influente gruppo dei Nuovi Conservatori, Danny Kruger, in una dura valutazione sui 13 anni di governo del partito. Come riferisce il quotidiano "The Guardian", Kruger ha affermato che i conservatori rischiano di essere "cacciati" dal potere quest'anno, avendo lasciato il Paese "più triste, meno unito e meno conservatore" di quanto lo hanno trovato. "La narrazione che il pubblico ha ora fermamente adottato, cioè che in 13 anni le cose sono peggiorate, è quella che dobbiamo solo riconoscere e ammettere", ha dichiarato Kruger. "Alcune cose significative sono state fatte bene", ha aggiunto il deputato conservatore, aggiungendo che: "Nel complesso, temo che se lasciassimo l'incarico l'anno prossimo, avremmo lasciato il Paese più triste, meno unito e meno conservatore di quando l'abbiamo trovato". Tali commenti arrivano quando il primo ministro britannico, Rishi Sunak, si trova ad affrontare un inizio di anno elettorale difficile, con la chiamata alle urne prevista per la seconda metà del 2024. (Rel)