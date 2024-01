Tunisia: significativa ripresa delle esportazioni di trifosfato dalla fabbrica di Mdhila (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia, che produceva 8 milioni di tonnellate di fosfato nel 2010, in seguito alla rivoluzione del 2011, estrae solamente da 2,7 a 4 milioni di tonnellate all'anno. Il paese nordafricano è passato dal quinto al dodicesimo posto nella classifica dei produttori mondiali. Nel 2020, Tunisi ha persino importato fosfato dall'Algeria per soddisfare il suo fabbisogno. Il presidente della Repubblica, Kais Saied, fin dal suo insediamento ha chiesto di rilanciare il settore, descrivendo i fosfati come "oro sotto terra" per il Paese che deve affrontare imponenti sfide economiche. A fine aprile 2023, durante una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale, poche settimane dopo aver rifiutato i diktat del Fondo monetario internazionale (Fmi) che condizionano la concessione di un prestito di due miliardi di dollari alla Tunisia, Saied ha stimato che la produzione di fosfati potrebbe raggiungere i dieci milioni di tonnellate all'anno. Il presidente ha indicato che il reddito generato da tali attività potrebbe "rimpolpare in larga misura le casse dello Stato che non saranno più obbligate a contrarre prestiti dall'estero". In quella occasione, il capo dello Stato non ha mancato di denunciare la corruzione, a suo dire, largamente responsabile del rallentamento della produzione, citando in particolare l'acquisizione di vagoni per il trasporto del fosfato che si erano poi rivelati "inagibili sulla linea ferroviaria esistente". (Tut)