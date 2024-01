Usa: spagnole Acciona, Acs e Ferrovial in gara per strada a pedaggio in Georgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un consorzio formato dalle spagnole Acciona e Acs da un lato e da Ferrovial e dal fondo australiano Macquarie sono giunte alla fase finale per la progettazione, la costruzione e la gestione della strada a pedaggio Sr-400 Express ad Atlanta, in Georgia. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", il valore del progetto è di circa 1,8 miliardi di euro. Acciona, Acs e Ferrovial hanno come mercato prioritario gli Stati Uniti. Il progetto SR-400 Express Lanes consiste nell'aggiunta di due corsie preferenziali su un tratto autostradale di circa 20 chilometri. Il dipartimento dei Trasporti della Georgia dovrebbe ricevere le offerte finali dai due consorzi selezionati il prossimo giugno. (Spm)