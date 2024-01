Gaza: “Cnn”, Israele “ben lontana dal distruggere Hamas”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante tre mesi di operazioni militari ad altissima intensità, che hanno causato danni su vasta scala e ingenti vittime civili a Gaza, Israele è ancora lontanissima dal distruggere l’organizzazione islamista palestinese Hamas, responsabile dell’attacco che il 7 ottobre scorso ha causato quasi 1.200 vittime a Israele. Lo scrive l’emittente televisiva “Cnn”, che si chiede se l’obiettivo di Tel Aviv sia ancora quello annunciato proprio a ottobre dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ovvero la completa distruzione del gruppo islamista. “I trascorsi non depongono a favore alle campagne militari che cercano di cancellare movimenti politico-militari profondamente radicati", ha dichiarato alla “Cnn” Bilal Y. Saab, membro associato per il Medio Oriente e il Nord Africa presso il think tank Chatham House. “La leadership delle Forze di difesa israeliane (Idf) comprende molto bene che il massimo che possono fare è degradare gravemente le capacità militari di Hamas", ha aggiunto l’esperto. In tal senso, Israele ha ottenuto alcuni successi: l’Idf rivendica l’uccisone di migliaia di combattenti di Hamas, inclusi alcuni membri di alto rango, e lo smantellamento di alcune parti della vasta rete di tunnel realizzata dal gruppo nel sottosuolo di Gaza. Tuttavia, le sfide appaino ancora numerose e all’orizzonte non si scorge alcun traguardo, mentre sul governo israeliano e su Netanyahu aumentano le pressioni internazionali e interne. (segue) (Was)