Gaza: “Cnn”, Israele “ben lontana dal distruggere Hamas” (2)

22 luglio 2021

- Secondo Saab, il governo israeliano è “in corsa contro il tempo”: “A quale prezzo giungerà il successo tattico, e quanto tempo hanno a disposizione gli israeliani per conseguire tale successo prima di un ulteriore significativo aumento dello sdegno internazionale?”, si chiede l’esperto. Secondo la “Cnn”, Israele dovrà probabilmente abbandonare l’elusivo obiettivo della distruzione di Hamas, la cui influenza e le cui reti si estendono ben oltre la Striscia di Gaza. Come evidenziato anche dalla stampa israeliana, l’obiettivo della distruzione dell’organizzazione militante, pur ribadito da Netanyahu, non è stato menzionato dal capo dell’intelligence, maggiore generale Aharon Haliva, durante un discorso sugli obiettivi della campagna militare tenuto la scorsa settimana. Proprio la scorsa settimana, il ministro della Difesa Yoav Gallant ha illustrato i piani per la prossima fase del conflitto, enfatizzando un nuovo approccio alle operazioni militari nel nord di Gaza e un focus sulla caccia ai leader di Hamas nel sud della Striscia. La terza fase del conflitto, ha spiegato il ministro, prevede “raid, distruzione di tunnel terroristici, attività aeree e terrestri e operazioni speciali”. Questa fase “sarà meno intensa, ma richiederà più tempo”, ha dichiarato alla “Cnn” Yohanan Plesner, presidente dell’Israel Democracy Institute ed ex membro della Knesset. (Was)