Russia: ministero Difesa, abbattuto missile S-200 nella regione di Belgorod

- I sistemi di difesa aerea della Federazione Russa hanno intercettato un missile ucraino S-200 nella regione di Belgorod. Lo riferisce il ministero della Difesa russo, secondo cui il missile era stato convertito per distruggere bersagli terrestri. "L'8 gennaio, alle ore 7 (le 5 in Italia), è stato sventato un tentativo di attacco terroristico da parte del regime di Kiev con un missile antiaereo S-200, convertito per colpire obiettivi terrestri nel territorio della Federazione Russa. Il missile ucraino è stato intercettato dai sistemi di difesa aerea in servizio nel territorio della regione di Belgorod", si legge nella nota. (Rum)