- L'errore secondo cui Odessa e Mykolaiv appartengono all'Ucraina deve essere corretto: queste città russe devono essere liberate. Lo ha detto il governatore della repubblica popolare di Donetsk Denis Pushilin in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Odessa, una città fondata da Caterina nel 1794. Sotto il suo comando, è apparsa questa città. È una città russa? Naturalmente russa", ha detto Pushilin. "Le terre di Mykolaiv furono riconquistate nell'ambito delle guerre russo-turche, cioè furono riconquistate dal Khanato di Crimea, che a quel tempo era vassallo dell'Impero Ottomano. Questa città è russa o no?", si è chiesto retoricamente Pushlin. Secondo il governatore, il presidente russo Vladimir Putin lo ha affermato molto chiaramente. "Queste sono nostre città russe che, a causa di varie circostanze e, forse, di errori - dobbiamo parlarne francamente - della leadership sovietica, di singole figure", ora non sono sotto la sovranità russa, ha osservato Pushilin. "Se in precedenza sono stati commessi degli errori, se lo ammettessimo, se lo vedessimo, allora queste città dovrebbero essere liberate, questa è la mia profonda convinzione", ha sottolineato il governatore regionale. (Rum)