Germania: al via la protesta degli agricoltori

- Inizia oggi la protesta degli agricoltori contro il governo in Germania, con i trattori in marcia su Berlino e altre città. La mobilitazione, che proseguirà fino al 15 gennaio, vuole bloccare il Paese intasando le autostrade. I contadini protestano contro i tagli ai sussidi, parte del piano di austerità deciso dall'esecutivo federale. In particolare, era stato previsto il taglio delle sovvenzioni al diesel e l'abrogazione dell'esenzione dei veicoli a uso agricolo dall'imposta sulle auto. Dopo le prime proteste dei contadini, caratterizzate da subito da toni accesi, il governo ha compiuto una parziale marcia indietro. I mezzi degli agricoltori continueranno a essere esentati dal bollo auto e le sovvenzioni per il diesel verranno cancellate gradualmente fino al 2026. Per i sostenitori della protesta non basta: l'agricoltura non si tocca e tutto deve rimanere com'era perché, altrimenti, il comparto rischia di morire. Intanto, la tensione sale e si teme che la mobilitazione degli agricoltori possa radicalizzarsi. La protesta potrebbe essere strumentalizzata dall'estrema destra, in particolare dai nazionalconservatori di Alternativa per la Germania (Afd), all'opposizione al Bundestag, e dai neonazisti di Terza Via. L'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), ossia l'agenzia di intelligence interna tedesca, classifica Afd come sospetta organizzazione estremista di destra. (Geb)