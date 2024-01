Maldive-India: parlamentare si scusa per gli insulti al premier Modi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una parlamentare delle Maldive, Eva Abdulla, si è scusata oggi per gli insulti rivolti da tre suoi colleghi al primo ministro indiano Narendra Modi e agli indiani in generale, che hanno innescato polemiche tra i due Paesi e hanno portato alla sospensione dei parlamentari in questione. E’ importante che il governo maldiviano si scusi formalmente con l’India per quanto accaduto, ha dichiarato la parlamentare. “E’ assolutamente critico che il governo delle Maldive prenda le distanze dai commenti dei ministri. So che sono stati sospesi, ma penso sia importante che il governo delle Maldive si scusi formalmente con il popolo indiano”, ha dichiarato Abdulla. (segue) (Inn)