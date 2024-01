Germania: ministra Esteri, decade veto su fornitura Eurofighter ad Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decade il veto della Germania sulla fornitura di caccia multiruolo Eurofighter Typhoon all'Arabia Saudita. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, da Gerusalemme dove era ieri in visita. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, si tratta di “un’inversione di marcia” da parte del governo federale, poiché nell’accordo su cui si fonda l'esecutivo formato da Partito socialdemocratico tedesco (Spd), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) è stabilito che la Germania non fornirà armi ai Paesi che, come l'Arabia Saudita, sono coinvolti nella guerra civile in Yemen. Nel conflitto, la monarchia degli Al Saud è tra i sostenitori del legittimo governo yemenita contro i ribelli sciiti Houthi, appoggiati dall'Iran. A loro volta, gli insorti forniscono sostegno al movimento islamista palestinese Hamas nella guerra con Israele in corso nella Striscia di Gaza. Esponente dei Verdi, Baerbock ha motivato il dietrofront sugli Eurofighter con l'impegno che l'Arabia Saudita sta mostrando “per un futuro migliore nella regione”. (segue) (Geb)