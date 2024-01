Germania: ministra Esteri, decade veto su fornitura Eurofighter ad Arabia Saudita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al riguardo, la titolare della diplomazia di Berlino ha evidenziato che l’aeronautica saudita abbatte i razzi lanciati dagli Houthi contro Israele. In questo modo, Riad fornisce “un contributo significativo alla sicurezza” dello Stato ebraico e frena il rischio di una conflagrazione regionale in Medio Oriente. Pertanto, ha infine dichiarato Baerbock, la Germania non si oppone alla fornitura di altri Eurofighter all'Arabia Saudita, proposta dal Regno Unito. Secondo alcune indiscrezioni, Londra ha esercitato pressioni su Berlino affinché acconsentisse alla vendita dei caccia al Paese del Golfo Persico. Il consenso tedesco è necessario perché in Germania vengono realizzate componenti dei Typhoon, prodotti dal consorzio Eurofighter, di cui sono parte il gruppo europeo Airbus, Bae Systems (Regno Unito) e Leonardo (Italia). L'Arabia Saudita dispone già di 72 Eurofighter e ha concordato con l'azienda britannica un'opzione per l'acquisto di altri 48 esemplari. (Geb)