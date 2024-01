Usa-Cina: semiconduttori, Congresso chiede alla Casa Bianca ulteriori restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader bipartisan del comitato ristretto sulla Cina della Camera dei rappresentanti Usa hanno sollecitato l’amministrazione del presidente Usa Joe Biden ad assumere azioni più decise per frenare il crescente dominio della prima potenza asiatica nella produzione dei microchip meno avanzati, comunemente utilizzati per applicazioni di consumo, ed essenziali anche per diverse industrie degli Stati Uniti. I rappresentanti hanno esortato l'Ufficio del Rappresentante del commercio degli Stati Uniti e il dipartimento del Commercio a "utilizzare tutte le autorità commerciali esistenti" o delineare nuovi meccanismi per proteggere la catena di approvvigionamento dei chip più vecchi. L'appello dei legislatori ad assumere nuove iniziative contro l’industria dei semiconduttori cinese, compresi eventuali dazi, mira a contrastare una eccessiva dipendenza dalla Cina per chip meno avanzati, secondo una lettera ottenuta dal quotidiano “Wall Street Journal” che reca le firme del repubblicano Mike Gallagher del Wisconsin, presidente del comitato ristretto della Camera sul Partito Comunista Cinese, e Raja Krishnamoorthi dell'Illinois, membro democratico di maggior rango del comitato.(Was)