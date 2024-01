Germania: Wagenknecht presenta il suo partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex deputata di La Sinistra al Bundestag Sahra Wagenknecht presenta oggi a Berlino il suo partito con il relativo programma. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” ricordando che, a ottobre scorso, l'esponente dei post-comunisti e altri compagni di partito sono fuoriusciti da La Sinistra, all'opposizione al Bundestag, al fine di fondare l'Associazione Sahra Wagenknehct - Per la ragione e la giustizia. (Bsw). Era questo il primo passo verso la costituzione della forza politica che verrà presentata oggi nella capitale della Germania. Da allora, il Bsw ha raccolto 1,4 miliardi di euro in donazioni, di cui 12.500 dall'estero e cinquemila da Paesi che non sono parte dell'Ue. I finanziamenti dalla Russia ammontano a due donazioni da 75 euro. Wagenknecht è accusata di vicinanza a Mosca che, secondo alcune indiscrezioni, ne sosterebbe il progetto politico per destabilizzare la Germania Il partito dei fuoriusciti di La Sinistra intende partecipare alle elezioni europee, che nel Paese si terranno il 9 giugno prossimo, e a quelle per il rinnovo dei parlamenti di Brandeburgo, Sassonia e Turingia in programma nel settembre successivo. Secondo un sondaggio del quotidiano “Bild”, la formazione di Wagenknecht raccoglierebbe il 12 per cento dei consensi. (segue) (Geb)