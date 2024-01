Germania: Wagenknecht presenta il suo partito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, Wagenknecht rappresenta posizioni di sinistra nella politica economica e sociale, chiedendo una maggiore tassazione dei redditi elevati. In tema di immigrazione e Russia, il Bsw è vicino ad Alternativa per la Germania (Afd), partito nazionalconservatore all'opposizione al Bundestag classificato come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. Wagenknecht ha escluso ogni collaborazione con Afd, dichiarando al tempo stesso che il suo progetto si rivolge come alternativa “rispettabile” agli elettori dei nazionalconservatori. L'ex deputata dei post-comunisti ha infine affermato che punta alla partecipazione al governo federale e potrebbe immaginare coalizioni con La Sinistra o il Partito socialdemocratico tedesco (Spd), ma non con i Verdi bollati come il partito “più pericoloso” al Bundestag. (Geb)