Corea del Sud: aggressione leader opposizione Lee, polizia arresta secondo uomo (2)

- Il leader del Partito democratico, principale partito di opposizione sudcoreano, ha lasciato la scorsa settimana il reparto di terapia intensiva e le sue condizioni stanno migliorando. A seguito dell’aggressione Lee ha riportato una ferita al collo lunga appena 1,4 centimetri, che però ha reciso per il 60 per cento la vena giugulare. Il politico 59enne ha subito una forte emorragia, ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico di emergenza durato due ore. Il responsabile dell’aggressione, tale “Kim”, nato nel 1957, sarebbe un “sostenitore di lunga data” del Partito del potere dei nazionali, la formazione politica conservatrice attualmente al governo in Corea del Sud. La polizia ha perquisito l'abitazione dell’uomo e un suo ufficio nella città di Asan. Secondo la polizia coreana, l’uomo ha aggredito Lee con un coltello dalla lama lunga 18 centimetri, acquistato online. In Corea del Sud, frattanto, è polemica per le misure di sicurezza inadeguate. Lee ha perso per un soffio le elezioni presidenziali del 2022, ma il Partito democratico da lui guidato mantiene la maggioranza all’Assemblea nazionale. Il 10 aprile il Paese terrà le elezioni parlamentari. (Git)