Cisgiordania: ministra Esteri tedesca Baerbock oggi in visita a Ramallah

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, sarà oggi in visita a Ramallah in Cisgiordania dove incontrerà l'omologo dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Riad al Maliki. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, dopo quella di ieri a Gerusalemme, si tratta della seconda tappa di un viaggio dell'esponente del governo federale in Medio Oriente, il quarto dall'attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele (7 ottobre 2021). In Cisgiordania, Baerbock intende informarsi sulla situazione dei palestinesi prima di partire per Il Cairo, dove domani incontrerà il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry. Il giro di visite della ministra degli Esteri tedesca in Medio Oriente si concluderà a Beirut nella giornata del 10 dicembre. A Gerusalemme, Baerbock ha incontrato il presidente e il ministro degli Esteri di Israele, Yitzhak Herzog e Israel Katz a Gerusalemme, a cui ha comunicato di nutrire profonde preoccupazioni per le violenze dei coloni ebrei radicali contro i palestinesi in Cisgiordania. “Questa violenza è aumentata drammaticamente dal 7 ottobre e deve finire”, ha dichiarato l'esponente dei Verdi. (segue) (Geb)