Business news: Brasile, benzina in aumento del nove per cento durante primo anno di governo Lula

- **Il prezzo della benzina in Brasile è aumentato del nove per cento nel 2023, il primo anno di governo del terzo mandato presidenziale di Luiz Inacio Lula da Silva. Lo rende noto un rapporto settimanale pubblicato dall'Agenzia nazionale di petrolio, gas e biocombustibili (Anp). Il litro della benzina ha iniziato l'anno al prezzo di circa 5,12 reais (0,95 euro), chiudendo il 2023 a 5,58 reais (1,04 euro). Il bioetanolo, un carburante ricavato dai prodotti agricoli, si è presentato come un'alternativa per gli autisti brasiliani, offrendo nel 2023 un prezzo in calo del 14,7 per cento. Il litro del biocombustibile ha chiuso l'anno al prezzo di 3,42 reais al litro (circa 0,63 euro). Anche il prezzo del diesel è calato durante il 2023, passando da 6,41 reais al litro (1,19 euro) a 5,86 reais (1,09 euro). (Brs)