Usa: presidente Camera Johnson annuncia accordo generale sulla legge di spesa

- I leader del Congresso degli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo generale sul rifinanziamento del governo federale per il resto dell'anno fiscale 2024, il primo passo per evitare un arresto parziale delle attività governative tra meno di due settimane. L'accordo si basa principalmente su limiti di spesa e accordi collaterali negoziati nell’ambito di un accordo sul limite del debito dello scorso anno, che prevedeva ulteriori aumenti della spesa non legati alla difesa per la maggior parte del 2024. Tuttavia, il presidente della Camera dei rappresentanti Mike Johnson ha dichiarato che i Repubblicani hanno negoziato miliardi di tagli alla spesa per compensare i maggiori stanziamenti. Proprio Johnson ha annunciato il raggiungimento dell’accordo con il Senato e la Casa Bianca in una lettera inviata ai membri domenica. "La cifra totale ammonta a 1.590 miliardi di dollari per l'anno fiscale 2024 - pari ai livelli statutari della Legge sulla responsabilità fiscale. Questa cifra include 886 miliardi di dollari per la difesa e 704 miliardi di dollari per spese non legate alla difesa", ha riferito Johnson nella lettera. Il leader della maggioranza democratica al Senato Chuck Schumer e il leader della minoranza alla Camera Hakeem Jeffries in una dichiarazione separata hanno evidenziato che l’accordo prevede 772,7 miliardi di dollari per i finanziamenti discrezionali non legati alla difesa, proteggendo anche "priorità domestiche chiave come i benefici per i veterani, l'assistenza sanitaria e l'assistenza alimentare da tagli draconiani cercati dagli estremisti di destra". L'accordo giunge mentre sia la Camera che il Senato si apprestano a riprendere i lavori dopo la pausa invernale, in vista di una scadenza a due fasi per il finanziamento del governo, con la prima scadenza fissata al 19 gennaio e il resto al 2 febbraio. L’accordo non ha a che fare con la richiesta di spesa supplementare della Casa Bianca legata agli aiuti militari a Ucraina e Israele.(Was)