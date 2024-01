Bangladesh: premier Hasina vince elezioni boicottate dall’opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega popolare bengalese (Al), partito della prima ministra uscente del Bangladesh, Sheikh Hasina, ha vinto le elezioni per il rinnovo della Casa della Nazione, il parlamento unicamerale, che si sono svolte ieri. Hasina si è assicurata così un quarto mandato consecutivo alla guida del Paese, in un clima politico segnato però da mesi di violente proteste dei sostenitori del principale partito di opposizione, il Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp), che ha deciso di boicottare il voto. I risultati preliminari diffusi oggi dalla Commissione elettorale e trasmessi dalla televisione di Stato attribuiscono al partito di Hasina 223 dei 299 seggi complessivi. I candidati indipendenti, molti dei quali sono stati scelti proprio dalla Lega popolare bengalese e da gruppi associati, hanno ottenuto altri 62 seggi, mentre il Partito Jatiya ne ha conquistati 11. Dopo la conclusione delle operazioni di voto, il commissario elettorale capo Kazi Habibul Awal ha dichiarato che il 40 per cento dei circa 120 milioni di aventi diritto al voto si sono recati alle urne, un’affluenza dimezzata rispetto all’80 per cento registrato nel 2018. (segue) (Inn)