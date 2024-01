Bangladesh: premier Hasina vince elezioni boicottate dall’opposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stampa segnala alcuni scontri e altri episodi dopo l’apertura dei seggi, tra cui un’esplosione vicino a un seggio a Dacca in cui sono rimaste ferite quattro persone. Il Servizio antincendi ha riferito di una quindicina di roghi in varie zone del Paese. Il fatto più grave è avvenuto venerdì, quando nella capitale è stato dato alle fiamme un treno della linea Benapole Express, provocando quattro vittime, un’azione per la quale la polizia metropolitana ha arrestato otto persone tra cui un membro del Partito nazionalista del Bangladesh e cinque attivisti di Jubo Dal, l’ala giovanile del Bnp. Il segretario generale della Lega popolare bengalese (Al), Obaidul Quader, ha sostenuto però che il voto sia stato pacifico, e che “rafforzerà ulteriormente il progresso della democrazia”. La prima ministra Hasina, invece, ha dichiarato di voler fare “del mio meglio per assicurare che la democrazia prosegua in questo Paese”. (segue) (Inn)