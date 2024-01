Bangladesh: premier Hasina vince elezioni boicottate dall’opposizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 1.896 candidati che hanno preso parte alle elezioni si sono contesi 300 seggi, assegnati col sistema maggioritario in altrettanti collegi (altri 50 sono di nomina e riservati a donne). Il partito della prima ministra Sheikh Hasina è partito da una posizione di schiacciante maggioranza: nella legislatura che sta per chiudersi conta 306 deputati. Inoltre, il suo principale oppositore, il Partito nazionalista, manca dalla lista delle 27 forze politiche registrate dalla Commissione elettorale, avendo deciso di boicottare un voto in condizioni che ritiene non eque. Il Bnp ha boicottato anche le elezioni del 2014 e si è presentato a quelle del 2018 senza la sua presidente, l’ex premier Khaleda Zia, condannata pochi mesi prima a cinque anni di reclusione per appropriazione indebita e a sette anni per abuso di potere, condanne che il Bnp considera politicamente motivate. (segue) (Inn)