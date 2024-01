Giappone: pista aeroporto Haneda riapre dopo incidente aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pista C dell’aeroporto internazionale Haneda di Tokyo è stata riaperta oggi, quasi una settimana dopo la collisione tra un aereo di linea della Japan Airlines e un velivolo bimotore da trasporto della Guardia costiera giapponese che ha causato la morte di cinque militari. La chiusura della pista in uno degli aeroporti più trafficati del Paese ha causato in meno di una settimana la cancellazione di oltre 1.200 voli, e causato disagi a più di 200mila passeggeri durante il periodo delle feste giapponesi di Capodanno. Dopo il completamento dei rilievi degli investigatori, la riapertura della pista ha richiesto la rimozione dei resti dei due velivoli andati distrutti e la conduzione di lavori di riparazione.(Git)