Thailandia: premier Thavisin, aumento tassi riferimento non fa bene all’economia

- Il primo ministro thailandese Srettha Thavisin ha dichiarato che gli aumenti dei tassi di riferimento non sono stati positivi per l'economia, e ha esortato la banca centrale a evitare misure che possano avere un impatto negativo sulle famiglie a basso reddito e sulle piccole imprese. Il governo di Srettha, un magnate immobiliare entrato in carica ad agosto, sta cercando di stimolare la crescita della seconda economia più grande del Sud-est asiatico attraverso incentivi e spesa dei consumatori; lo scorso anno il Paese ha registrato secondo le stime preliminari una crescita di circa il 2,4 per cento, al di sotto del dato del 2022. "La Banca di Thailandia ha aumentato i tassi di interesse nonostante l'inflazione negativa per molti mesi consecutivi, il che non è affatto positivo per l'economia e ha anche un impatto sulle persone a basso reddito e sulle piccole e medie imprese", afferma un messaggio pubblicato ieri dal premier su X. La banca centrale ha mantenuto invariato il suo tasso di riferimento al 2,5 per cento a novembre, dopo averlo aumentato di 200 punti base da agosto per contenere l'inflazione. La prossima revisione della politica è prevista per il 7 febbraio. In Thailandia l'inflazione principale si è attestata a -0,83 per cento a dicembre, l'ottavo mese consecutivo al di fuori dell'obiettivo della banca centrale compreso tra l’1 e il 3 per cento.(Fim)