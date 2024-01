Gaza; Blinken, "i palestinesi devono poter tornare a casa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I palestinesi costretti a lasciare le loro case a causa dei combattimenti tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas devono poter tornare alle loro case a Gaza non appena sarà sicuro farlo. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa Antony Blinken, durante una conferenza stampa tenuta a Doha col primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani. "Mentre Israele passa a una fase a intensità inferiore della sua operazione militare a nord, le Nazioni Unite possono svolgere un ruolo cruciale nell'esaminare cosa deve essere fatto per consentire ai palestinesi sfollati di tornare a casa", ha detto Blinken. "I civili palestinesi devono poter tornare a casa non appena le condizioni lo consentono. Non possono e non devono essere costretti a lasciare Gaza". Blinken ha nuovamente respinto le dichiarazioni di diversi ministri israeliani, che all’inizio di questo mese hanno suggerito un ricollocamento di massa dei palestinesi in altri Paesi a seguito del conflitto. Il dipartimento di Stato Usa aveva già respinto tali posizioni come "irresponsabili" e "provocatorie”.(Was)