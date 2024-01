Kosovo-Serbia: deputato serbo Drecun, preoccupa decisione di accelerare introduzione leva obbligatoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I serbi che vivono in Kosovo sono preoccupati dal fatto che Pristina vuole accelerare l'introduzione del servizio militare obbligatorio. Lo ha affermato il deputato serbo e presidente della Commissione parlamentare per il Kosovo, Milovan Drecun, ripreso dal sito in lingua serba "Rt Balkan". "La scadenza prevista per l'introduzione del servizio militare obbligatorio, che era il 2028, è stata notevolmente spostata in avanti e quest'anno si sta pianificando un progetto pilota", ha dichiarato Drecun. Questo, ha aggiunto il politico, "può creare grossi problemi alla popolazione serba ed esercitare ulteriore pressione sui cittadini serbi, affinché emigrino o prestino servizio nell'esercito del Kosovo", che rappresenta, ha sottolineato, "il principale fattore di pericolo per la sicurezza della stessa popolazione". (Seb)