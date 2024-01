Gaza: premier Qatar, guerra in corso è un "grande test per la nostra umanità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo "si sta abituando" alle immagini della sofferenza dei civili nella Striscia di Gaza. "Questo è un grande test per la nostra umanità". Lo ha detto oggi il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, in una conferenza stampa congiunta a Doha con il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken. Il premier ha anche riferito di aver discusso con Blinken degli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza e "garantire il rilascio dei prigionieri". (Res)