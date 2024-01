Gaza: Blinken, priorità prevenire allargamento conflitto e aumentare assistenza umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prevenire l’allargamento del conflitto e aumentare l’assistenza umanitaria ai civili a Gaza sono le priorità degli Stati Uniti. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nella conferenza stampa tenuta a Doha col primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani. È “un momento di profonda tensione nella regione” e il conflitto potrebbe causare “ancora più insicurezza”. L’impegno prioritario, condiviso con i partner, è “prevenire l’allargamento”, ha affermato Blinken, avvertendo che “non si tratta solo di una questione regionale ma di un problema di preoccupazione globale”. Sull’assistenza umanitaria ai civili di Gaza sono stati compiuti “progressi misurabili, ma ancora insufficienti”, ha ammesso il rappresentante di Washington, riferendo che il 90 per cento della popolazione della Striscia soffre per l’insicurezza alimentare. È “imperativo” prevenire perdite civili, ha dichiarato, sottolineando il “ruolo insostituibile” delle Nazioni Unite e “il lavoro eroico” del Programma alimentare mondiale (Pam). (segue) (Was)