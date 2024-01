Roma: Fd'I, dal Pd polemiche fuori luogo su Acca Larenzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal Partito democratico polemiche fuori luogo sulla commemorazione della strage di via Acca Larenzia a Roma. Lo dichiarano, in una nota, il capogruppo in Campidoglio di Fratelli d'Italia, Giovanni Quarzo, e il consigliere capitolino di Fd'I Federico Rocca. "Dispiace che la commemorazione delle giovani vittime di Acca Larenzia alla presenza del presidente Rocca, dell'assessore Gotor e di tanti rappresentanti delle istituzioni diventi l'ennesima occasione per Enzo Foschi e per il Pd per la solita polemica antifascista, strumentale e fuori luogo - sottolineano i consiglieri di Fd'I -. Invece di lavorare come noi alla definitiva pacificazione del Paese cercano con queste polemiche un'identità che non hanno più, affidandosi a ricostruzione false e fantasiose su quanto accaduto stamani. Spiace che Foschi abbia avuto modo di vedere fatti non accaduti ma non abbia trovato il coraggio di pronunciare una sola parola condannare per il brutale assassinio di tre giovani militanti e di esprimere solidarietà ai familiari delle vittime. Comprendiamo la crisi che sta vivendo il Pd ma alterare la verità pur di attaccare Fd'I sfruttando la commemorazione di Acca Larenzia è miserevole”, concludono Quarzo e Rocca.(Com)