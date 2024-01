© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioVARIE- Conferenza stampa di Forza Italia per presentare l'ingresso nel partito del consigliere regionale del Lazio Angelo Tripodi. Alla presentazione interviene anche il segretario nazionale, Antonio Tajani. Sarà l'occasione per illustrare alcune importanti iniziative che si terranno nei prossimi mesi e per fare anche il punto sulla stagione congressuale, a cominciare dal congresso nazionale del 23 e 24 febbraio. Sede di Forza Italia a Roma in via in Lucina 17. (ore 11:30) (Rer)