Business news: autorità contabili Brasile, "fragilità" nella vendita di una raffineria effettuata da Petrobras nel 2021

- **La magistratura contabile del Brasile (Controladoria geral da Uniao, Cgt) ha denunciato alcune "fragilità" nella vendita della raffineria Landulpho Alves (nello Stato di Bahia), effettuata dalla compagnia statale Petrobras a novembre del 2021. L'operazione, avverte la Cgt, è stata condotta in condizioni di mercato non favorevoli (in piena pandemia), con il prezzo del petrolio in forte calo. La struttura era stata venduta a un prezzo pari a 1,65 miliardi di dollari al fondo Mubadala Capital, di proprietà della famiglia reale degli Emirati arabi uniti. Il rapporto della Cgt non parla esplicitamente di una vendita sotto prezzo, ma fa notare che Petrobras avrebbe potuto attendere la ripresa del mercato e criticato gli strumenti di analisi utilizzati per tracciare scenari di rischio economico nel futuro. Il documento ha già riportato sui media le polemiche legate ai "regali" che l'allora presidente, Jair Bolsonaro, aveva ricevuto dai reali degli Emirati in occasione di trasferte (una delle quali proprio un mese prima della vendita della raffineria). Oggetti di valore che in un primo tempo non erano stati dichiarati. (Brs)