Business news: Brasile, produzione industriale cresce dell'1,3 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- **A novembre, la produzione industriale in Brasile è cresciuta dello 0,5 per cento su mese e dell'1,3 per cento su anno. Lo rende noto l'Istituto nazionale di statistica (Ibge) in un rapporto pubblicato oggi, 5 gennaio. Il risultato è positivo per la quarta volta consecutiva. L'industria aveva presentato una crescita dello 0,2 per cento ad agosto e dello 0,1 per cento nei mesi di settembre e ottobre. "Pur con il saldo positivo dello 0,9 per cento accumulato negli ultimi quattro mesi, il settore industriale si trova ancora inferiore dello 0,9 per cento rispetto al livello pre-pandemia, ovvero febbraio 2020, e del 17,6 per cento al di sotto del punto massimo della serie storica, raggiunto a maggio del 2011", ha affermato Andre Macedo, responsabile per il rapporto pubblicato dall'Ibge. Delle 25 attività analizzate, 13 hanno presentato un aumento della produzione a novembre, come l'industria estrattiva (+3,4 per cento) e quella dei prodotti alimentari (+2,8 per cento). (Brs)