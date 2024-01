Business news: Brasile, a novembre deficit primario di 7,5 miliardi di dollari, debito sale a 73,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- **Il settore pubblico consolidato del Brasile, composto da unione, stati, municipi e aziende statali, ha registrato un deficit primario di 37 miliardi di reais (circa 6,8 miliardi di euro) a novembre, il più alto in sette anni, mentre il debito pubblico lordo del governo (Dbgg) è salito al 73,8 per cento del Pil. I dati sono stati pubblicati oggi, 5 gennaio, dalla Banca centrale del Brasile (Bc). Secondo la Bc, il deficit registrato è stato il secondo più alto per i mesi di novembre dal 2001. I dati dimostrano anche che il deficit di novembre è salito del 85,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022, trainato dal saldo negativo del governo centrale (7,2 miliardi di euro) e delle aziende statali (63,6 milioni di euro). "Nei dodici mesi terminati a novembre, il settore pubblico consolidato ha registrato un deficit di 131,4 miliardi di reais (circa 24,3 miliardi di euro), pari all'1,22 per cento del Pil" si legge nella pubblicazione. Per quanto riguarda il debito pubblico lordo del governo, equivalente a 8 trilioni di reais (1,48 trilioni di euro), il valore è al più alto livello da settembre del 2022, quando ha raggiunto il 74,14 per cento del Pil. (Brs)