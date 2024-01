Business news: Brasile, nuovi registri di armi da fuoco in calo dell'80 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- **In Brasile i nuovi registri di armi da fuoco sono 28.328 nel 2023, 80 per cento in meno rispetto al 2022, quando sono state registrate 135.334 nuove armi nel Paese. È il minor numero di nuovi registri dal 2004. I dati sono del Sistema nazionale di armi (Sinarm), riportati dai media brasiliani. La somma considera diverse categorie di pubblico: cittadino, dipendente pubblico, addetto alla sicurezza e il cacciatore per la propria sopravvivenza. La maggior parte delle nuove licenze è stata richiesta dai cittadini, 20.822 armi, seguiti dai dipendenti della pubblica amministrazione, con 7.284. Il calo dei nuovi registri riflette la politica adottata dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva, che aveva firmato, nel suo primo giorno di mandato, un decreto che restringeva l'accesso ad armi e munizioni, rovesciando la politica del suo predecessore, Jair Bolsonaro. Il decreto firmato da Lula prevedeva la ripresa delle emissioni dei nuovi registri a partire da una decisione dell'esercito, che ha ricominciato ad autorizzarli con alcune modifiche al regolamento, come la diminuzione della durata del registro, passata da dieci a tre anni, e la scadenza di tutti i registri fatti prima delle nuove regole a luglio del 2026, quando dovranno essere rinnovati. (Brs)