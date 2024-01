© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti trascorrerà la vigilia e il giorno di Natale con il contingente italiano in Kosovo. Come riporta un comunicato, Rauti porterà gli auguri e la vicinanza della Difesa e del governo a tutti i militari delle Forze armate impegnati nel teatro operativo kosovaro. Al quartier generale di Kfor di Pristina, Rauti incontrerà il comandante Ozkan Ulutas e il personale delle Forze armate in servizio al Comando. Successivamente saluterà i Carabinieri in servizio nella Multinational Specialized Unit di Kfor, e nella missione europea Eulex. Il giorno di Natale il sottosegretario sarà a "Camp Villaggio Italia" a Pec per la messa celebrata dall'ordinario militare per l'Italia monsignor Santo Marcianò. A seguire, il saluto ai militari italiani del Regional Command West (Rc-w), costituito in prevalenza da bersaglieri dell'11esimo reggimento, e ai componenti della Operational Reserve Force della Nato, composta per la maggior parte dai paracadutisti del 186esimo reggimento Folgore. (Com)