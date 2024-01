Kosovo: Kurti, riconosceremo targhe serbe quando saremo sicuri che verrà attuata la decisione di Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro Albin Kurti ha dichiarato che Pristina sarà pronta a riconoscere le targhe emesse dalla Serbia in Kosovo non appena avrà la sicurezza che Belgrado applicherà la decisione annunciata di riconoscere a sua volta le targhe kosovare e consentire la loro circolazione in territorio serbo. Secondo i media kosovari, Kurti ha così commentato l’annuncio fatto nelle scorse ore dalle autorità di Belgrado. “La nostra posizione sulle targhe si basa sul principio di reciprocità, è costruttiva e di principio. Prenderemo la stessa decisione non appena la nostra polizia di frontiera dimostrerà che la Serbia sta attuando la sua decisione senza (porre) ostacoli", ha detto Kurti. Il governo serbo ha annunciato in precedenza che consentirà l'ingresso in Serbia ai veicoli con targa RKS dal primo gennaio. Il direttore dell'Ufficio per il Kosovo Petar Petkovic ha dichiarato che ciò è previsto nell'accordo del 2011 raggiunto tra i rappresentanti di Belgrado e di Pristina.(Alt)