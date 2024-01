Serbia: Lavrov, Occidente ha fatto pressioni su Belgrado per aderire alle sanzioni contro la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Occidente ha fatto pressioni sulle autorità di Belgrado per costringere la Serbia ad aderire alle sanzioni contro la Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti" e il canale "Rossija 24". "Guardate la Serbia, ora le viene detto: unitevi alle sanzioni contro la Russia, rinunciate al Kosovo, riconoscetelo come completamente indipendente, poi vi ammetteremo nell’Unione europea. Non riuscendoci, hanno tentato di organizzare un colpo di Stato", ha detto Lavrov a proposito delle manifestazioni antigovernative di questi giorni in Serbia, seguite alle elezioni del 17 dicembre. Le proteste sono sfociate in disordini la sera del 24 dicembre, quando alcuni manifestanti hanno tentato di fare irruzione nella sede del municipio. L'episodio ha portato a 35 arresti da parte della polizia.(Rum)