Kosovo: governatore Banca centrale, crescita economica al 4,2 per cento nel 2024

- La crescita economica del Kosovo nel 2024 dovrebbe essere pari al 4,2 per cento. È quanto ha affermato il governatore della Banca centrale del Kosovo, Ahmet Ismaili, citato dal quotidiano “Koha Ditore”. “Per quanto riguarda gli indicatori macroeconomici, secondo la Banca centrale la crescita economica in Kosovo dovrebbe essere del 3,4 per cento nel 2023, mentre per il 2024 si prevede una crescita più elevata, del 4,2 per cento, sostenuta principalmente dalla domanda interna e dalle esportazioni”, ha detto Ismaili durante una conferenza stampa. (Alt)