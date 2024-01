Kosovo: Lista serba chiede incontro urgente con ambasciatori Quintetto e Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lista serba, forza politica rappresentativa dei serbi del Kosovo, ha annunciato che chiederà un incontro urgente con i rappresentanti della comunità internazionale, in particolare gli ambasciatori del Quintetto (Italia, Germania, Francia, Stati Uniti e Regno Unito) e dell'Unione europea. Il motivo è dato dalla decisione del comune di Severna Mitrovica di assegnare un terreno di 27.400 metri quadrati al ministero dell’Interno del Kosovo. Lista serba chiede, secondo quanto annunciato, una reazione immediata all'intenzione di Pristina di "provocare nuove tensioni e minacciare la pace e la sicurezza dei cittadini". Il partito chiederà anche la presenza all’incontro dei rappresentanti della missione Nato Kfor e di quella europea Eulex. Secondo Lista serba il terreno verrebbe utilizzato per far stazionare “unità di para-polizia” kosovara che “non ha una base legale per essere presente nel nord del Kosovo” a maggioranza serba. La presenza della polizia kosovara nel nord costituirebbe secondo la parte serba una violazione dell’Accordo di Bruxelles del 2013. (segue) (Alt)