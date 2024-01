Speciale difesa: Romania, ministro Difesa, paesi come Slovenia, Italia e Spagna invieranno militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Quest'anno la presenza di militari stranieri in Romania aumenterà grazie a paesi come Slovenia, Italia e Spagna, che invieranno militari. Lo ha affermato il ministro della Difesa romeno, Angel Tilvar, in un'intervista concessa all'emittente televisiva "Antena 3". Il ministro precisa che, d'altro canto, la Romania ha aumentato la sua presenza militare all'estero, in zone come il Kosovo o la Bosnia Erzegovina. "Dal punto di vista della presenza militare, oltre agli statunitensi nella base militare Mihail Kogalniceanu, abbiamo presso la base di Cincu 1.700 militari francesi, insieme a quelli del Lussemburgo, del Belgio e dei Paesi Bassi, ma ci sono militari stranieri anche nel sud del Paese”, ha spiegato Tilvar. “Dalle discussioni che ho avuto con i partner, con i miei omologhi, mi aspetto che entro la metà dell'anno avremo una presenza militare anche dalla Slovenia. Dai colloqui che ho avuto con il ministro della Difesa italiano, spero che avremo 200 militari italiani, perché i loro militari hanno svolto il servizio di polizia aerea in maniera impeccabile e vogliamo la loro presenza qui. Allo stesso tempo, anche la Spagna contribuirà con soldati sul nostro territorio", ha spiegato il ministro romeno. (Rob)