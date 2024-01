Serbia: Djilas (Ssp), elezioni truccate ma reazioni "flebili" da parte di Ue e Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Djilas ha valutato che Vucic all'estero "offre ciò che l'Occidente vuole sentirsi dire", mentre allo stesso tempo in Serbia "condanna l'Occidente per non rispettare la sovranità e l'integrità territoriale del Paese", si rifiuta di imporre sanzioni alla Russia, "incoraggia sentimenti bellicosi verso il Kosovo" e "controlla da più di un decennio la maggior parte dello spazio mediatico del Paese". Il politico ha aggiunto che l'opposizione in Serbia non ha ricevuto una "risposta definitiva" dai funzionari dell'Unione europea e degli Stati Uniti, quando si è rivolta loro con l'avvertimento che Vucic avrebbe cercato di risolvere la crisi nel Paese, causata dagli omicidi di massa all'inizio di maggio, convocando elezioni straordinarie "senza condizioni elettorali accettabili". (Seb)