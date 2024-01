Kosovo-Regno Unito: ministra Esteri Gervalla riceve omologo Cameron, grazie per il sostegno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il ministro degli Esteri del Regno Unito ha ribadito l’appoggio di Londra a Pristina, sottolineando che continuerà ad appoggiare il Kosovo “nei processi che sta attraversando”. Il Kosovo “ha il diritto di essere riconosciuto a livello internazionale”, ha sottolineato Cameron. “La cosa più importante è soprattutto costruire uno Stato in cui tutti, tutte le comunità, sentano di avere un futuro sicuro", ha precisato il ministro britannico, spiegando poi che anche il Regno unito sta investendo i suoi sforzi per la stabilità nei Balcani occidentali. "Siamo grandi sostenitori dell'indipendenza, della sovranità e del diritto del Kosovo di essere pienamente riconosciuto dagli altri come Stato sovrano. Naturalmente vi aiuteremo nella battaglia per essere riconosciuti nei forum internazionali, che è importante, e voi lo meritate", ha affermato Cameron. (Alt)