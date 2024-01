Serbia: ex direttore servizi segreti si assume responsabilità per arresto di un politico di opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex direttore dei servizi segreti della Serbia, Aleksandar Vulin, si è assunto la responsabilità per l’arresto del politico di opposizione Nikola Sandulovic. Lo ha detto lo stesso Vulin al quotidiano “Vecernje novosti”. “Sandulovic è stato detenuto in base a un mio ordine, che è rimasto in vigore anche dopo le mie dimissioni”, ha detto. “È stato arrestato con l'accusa di minacciare l'ordine costituzionale e di operare attivamente a sostegno della secessione del cosiddetto Kosovo”, ha proseguito Vulin. Sandulovic è stato arrestato a casa sua il 3 gennaio, dopo aver deposto il giorno prima una corona di fiori sulla tomba del leader dell’Esercito di liberazione del Kosovo, Adem Jashari, e aver chiesto scusa per i crimini serbi commessi contro la comunità albanese durante la guerra di indipendenza del Kosovo del 1998-99. “Se Sandulovic avesse deposto una corona sulla tomba di Heinrich Himmler, il Mossad lo avrebbe ucciso. Se l’avesse deposta sulla tomba di Osama bin Laden, la Cia lo avrebbe ucciso”, ha affermato Vulin. L’avvocato di Sandulovic, Cedomir Stojkovic, ha accusato gli agenti della Bia di avere picchiato brutalmente il suo assistito, che è stato trasferito all’ospedale militare di Belgrado. Sui media è circolato il video che lo ritrae mentre i soccorritori lo trasportano su una barella. La figlia, Klara Sandulovic, ha sostenuto che il padre sia stato paralizzato da un agente nervino. (segue) (Seb)