Tunisia: Guardia nazionale, smantellata rete di trafficanti di esseri umani, 4 arresti

- La Guardia nazionale della Tunisia ha smantellato una rete criminale internazionale dedita al traffico di esseri umani, arrestando quattro persone, una delle quali con precedenti penali. Lo ha annunciato oggi la direzione generale della Guardia nazionale tunisina in un comunicato, secondo cui l'operazione è stata condotta dagli agenti della Guardia nazionale nel governatorato di Sfax, in collaborazione con gli agenti specializzati nella lotta contro il traffico di esseri umani della direzione Affari giudiziari nel governatorato di Ben Arous. La rete criminale in questione avrebbe facilitato l'ingresso di migranti irregolari di origine subsahariana nel territorio tunisino, trasportandoli infine a Sfax, da dove partivano via mare per emigrare verso l'Europa. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro dei mezzi utilizzati dalla rete per il trasporto di migranti, oltre ai proventi derivanti da tali attività. (Tut)