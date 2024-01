© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ragazzo di 21 anni è stato trovato ferito in un'auto in via Lecce dei Marsi, in zona Castelverde, alla periferia di Roma. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe stato colpito con dei cocci di bottiglia. Il 21enne è stato trasportato in codice rosso al policlinico Tor Vergata. Sulla vicenda indaga la polizia. (Rer)